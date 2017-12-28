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В следующем году в "Титановой долине" начнут работать три завода
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ОЭЗ &quot;Титановая долина&quot; (2016) | Фото:http://alshevskix.livejournal.com/

В 2018 году в особой экономической зоне "Титановая долина" начнут работать три завода.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона со ссылкой на управляющую компанию ОЭЗ, в первой половине года "Зибус" начнет производить титановые импланты и медицинский инструмент для нейрохирургических операций. Компания инвестировала 136 млн руб., реализовав проект за 1,5 года. Сейчас он на финальной стадии: 27 декабря в "Титановую долину" поступило оборудование из Франции. Пусконаладочные работы продлятся нескольких месяцев 2018 года.

"Проект относительно небольшой: площадь производства 600 кв.м. Однако он имеет большое социально-экономическое значение не только для региона, но и для страны в целом. Сегодня доля импорта нейрохирургического инструмента и имплантов превышает 90%. К 2020 году "Зибус" намерен обеспечивать пятую часть потребности российского рынка", — отметил генеральный директор управляющей компании Артемий Кызласов.

Во второй половине следующего года в "Титановой долине" начнет работу Ural Boeing Manufacturing — совместное предприятие ВСМПО-АВИСМА и Boeing. Объем инвестиций — 5,5 млрд руб. Летом текущего года производственный комплекс площадью 19,5 тыс. кв.м сдан в эксплуатацию. Осенью резидент приступил к завозу высокотехнологичных механообрабатывающих комплексов из Японии и США.

В конце следующего года в "Титановой долине" откроется завод режущего инструмента для фрезерования труднообрабатываемых материалов. Резидент "Инструментальное производство Миникат" приступил к подготовительным работам на площадке. Объем инвестиций — 123,5 млн руб. Резидент будет поставлять продукцию ВСМПО-АВИСМА, Ural Boeing Manufacturing, предприятиям Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), холдинга "Вертолеты России" и другим. Как сообщалось ранее, соинвестором проекта выступила южнокорейская корпорация YG-1 — один из крупнейших производителей режущего инструмента в мире.

"С запуском промышленного производства первая очередь ОЭЗ "Титановая долина" состоится как инвестиционный проект. В 2018 году управляющая компания поменяет приоритеты развития площадки в Верхней Салде — от строительства к заполнению свободных участков резидентами. При наличии готовой базовой инфраструктуры эту цель мы достигнем достаточно быстро", — резюмировал Кызласов.

Напомним, "Титановая долина" — одна из десяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. ОЭЗ была создана в декабре 2010 год. Приоритетные отрасли — производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, производство медицинских изделий, стройматериалов. В настоящее время у ОЭЗ "Титановая долина" 13 резидентов: "Микромет", "ВСМПО-Новые технологии", "Инферком-Урал", Уральский оптический завод, "Синерсис", "АС-Пром", "Стройдизель-Композит", "Зибус", "Инструментальное производство Миникат", "НордБазальт", Ural Boeing Manufacturing, "СТОД-УРАЛ" и "Русмед".

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28.12.2017 09:37 Мск | Верхняя Салда | информационная служба Накануне.RU
11:37 Екб


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В следующем году в "Титановой долине" начнут работать три завода
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