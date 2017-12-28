Семья погибщего вице-спикера прикамского заксобрания обжаловала УДО убийцы

Семья вице-спикера заксобрания Прикамья Сергея Митрофанова, погибшего под колесами машины местного бизнесмена Алексея Бусарова, обжаловала условно-досрочное освобождение предпринимателя, передает корреспондент Накануне.RU.

"Апелляция подана 27 декабря. Теперь дело рассмотрит краевой суд. Так как решение об УДО не вступило в законную силу и мы подали апелляцию, подсудимый не имеет права покидать колонию-поселение, где отбывает наказание", - приводит 59.ru слова адвоката потерпевших Ларисы Тарасовой.

Напомним, Бусаров обвинялся в том, что сбил на территории хутора "Русское поле" вице-спикера пермского краевого заксобрания Сергея Митрофанова. В ночь на 28 февраля 2016 г. тело политика нашли в машине на дороге, ведущей из поселка Жебреи в Пермь. По предварительной версии, Митрофанова сбил пьяный водитель, после чего погрузил его в машину и повез в больницу. По пути автомобиль перевернулся. Суд наказал бизнесмена тремя годами колонии.