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Семья погибщего вице-спикера прикамского заксобрания обжаловала УДО убийцы
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Пермский бизнесмен Алексей Бусаров (2016) | Фото: kommersant.ru

Семья вице-спикера заксобрания Прикамья Сергея Митрофанова, погибшего под колесами машины местного бизнесмена Алексея Бусарова, обжаловала условно-досрочное освобождение предпринимателя, передает корреспондент Накануне.RU.

"Апелляция подана 27 декабря. Теперь дело рассмотрит краевой суд. Так как решение об УДО не вступило в законную силу и мы подали апелляцию, подсудимый не имеет права покидать колонию-поселение, где отбывает наказание", - приводит 59.ru слова адвоката потерпевших Ларисы Тарасовой.

Напомним, Бусаров обвинялся в том, что сбил на территории хутора "Русское поле" вице-спикера пермского краевого заксобрания Сергея Митрофанова. В ночь на 28 февраля 2016 г. тело политика нашли в машине на дороге, ведущей из поселка Жебреи в Пермь. По предварительной версии, Митрофанова сбил пьяный водитель, после чего погрузил его в машину и повез в больницу. По пути автомобиль перевернулся. Суд наказал бизнесмена тремя годами колонии.

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28.12.2017 08:51 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
10:51 Екб


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Семья погибщего вице-спикера прикамского заксобрания обжаловала УДО убийцы
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