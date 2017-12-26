Насмерть сбивший вице-спикера Прикамья бизнесмен вышел по УДО

Пермский бизнесмен Алексей Бусаров, который получил три года за то, что насмерть сбил вице-спикера краевого заксобрания Сергея Митрофанова, вышел по УДО, сообщает "РБК-Пермь".

Он полностью компенсировал пострадавшим имущественный и моральный вред в 4 млн 600 тыс. руб.

Напомним, Бусаров обвинялся в том, что сбил на территории хутора "Русско поле" вице-спикера пермского краевого заксобрания Сергея Митрофанова. В ночь на 28 февраля 2016 г. тело политика нашлив машине на дороге, ведущей из поселка Жебреи в Пермь. По предварительной версии, Митрофанова сбил пьяный водитель, после чего погрузил его в машину и повез в больницу. По пути автомобиль перевернулся.