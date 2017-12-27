В Иерусалиме построят вокзал имени Трампа

В Иерусалиме будет построен вокзал, названный в честь президента США Дональда Трампа, заявил министр транспорта Израиля Исраэль Кац.

Как сообщает РБК со ссылкой на The Jerusalem Post, место строительства определено у Стены Плача, докуда израильский Минтранс решил достраивать железнодорожную линию из Тель-Авива.

"Западная Стена (Стена Плача, — прим.) — самое священное место для еврейского народа, и я решил назвать станцию, которая будет расположена рядом с ней, именем президента Трампа после его исторического и смелого решения признать Иерусалим столицей государства Израиль", — заявил Кац.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, о таком решении глава Белого дома объявил 7 декабря, анонсировав также перенос в этот город посольства США.

Это вызвало реакцию в Палестине: лидеры движения ХАМАС объявили о начале третьей арабской интифады, а глава автономии призвал все государства мира отказаться от признания Израиля независимым государством и признать независимую Палестину в границах 1967 года.

22 декабря решение президента США было признано недействительным в Генассамблее ООН.



Стена плача