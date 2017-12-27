"Номера не сняли, но транспорт стоит без движения": Юрий Дёмин о бывшем консуле Сейшельских островов

Глава свердловской Госавтоинспекции Юрий Дёмин рассказал о консуле Сейшельских островов, у которого в ноябре арестовали автомобиль, а позже отстранили от должности, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Все функции с консула Сейшельских островов сняты, за ним числится три красных дипломатических номера. Надо понимать, что мы должны снять транспортное средство с учета и убрать номерные знаки в хранилище. Пока номера не сняли, но транспорт стоит без движения и к нему никто не подходит", - сообщил Дёмин.

Как ранее сообщало Накануне.RU, у консула арестовали автомобиль. Мужчина должен порядка 2,5 млн руб. По данным банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, консул не платит по кредитам, не оплачивал штрафы от ГИБДД и алименты. Автомобиль был арестован. А позже его отстранили от должности.