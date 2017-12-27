Стали известны точные даты матчей 1/4 Кубка России по футболу

Стали известны точные даты матчей 1/4 финала Кубка России по футболу сезона 2017/18. Об этом Накануне.RU сообщили в Российском футбольном союзе.
Утверждены следующие даты:
27 февраля
"СКА-Хабаровск" – "Шинник" (Ярославль)
"Амкар" (Пермь) – "Авангард" (Курск)
28 февраля
"Крылья Советов" (Самара) – "Спартак" (Москва)
"Тосно" – "Луч-Энергия" (Владивосток).
Как уточнили в РФС, матчи пройдут на полях команд, указанных в парах первыми. Напомним, что финальная игра Кубка России состоится 9 мая 2018 года на стадионе "Волгоград Арена".