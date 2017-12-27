Санврачи рассказали, как выбрать красную икру

Роспотребнадзор выпустил несколько советов по выбору традиционного новогоднего деликатеса - красной икры. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, икра лососёвых пород рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга, форель – весьма ценный пищевой продукт. Красная икра является источником легкоусвояемых белков, она богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, группы В, фолиевой кислотой, содержит полиненасыщенные жирные кислоты.

По мнению санитарных врачей, чтобы икра действительно оказалась полезной и не нанесла вред здоровью, стоит покупать ее в магазине, а не с рук и в местах несанкционированной торговли. На этикетке должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки.

"Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово "ИКРА", номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности "Р". Обратите внимание, что надпись должна быть "выбита" изнутри", - отметили в ведомстве.

Там особенно подчеркнули, что не стоит приобретать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2010 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды).



Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211.

"Крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью. Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки - "сдувшиеся", вероятно, икру уже размораживали", - обращают снимание санитарные врачи.

Прежде чем употребить в пищу приобретенный деликатес, стоит обратить внимание на то, что натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны. Натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся. Если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.

Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре +2…+6°С на нижней полке. После вскрытия икру следует употребить в течение трех суток. В открытой жестяной банке лучше не хранить икру, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость.

"Если в случае приобретения красной икры у вас возникли сомнения в ее качестве и безопасности, обращайтесь в территориальное Управление Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации для проведения проверочных мероприятий с лабораторным контролем", - призывают в ведомстве.