Пермяк получил 25 лет за убийство двоих земляков ради тысячи рублей

46-летний пермяк наказан за убийство двоих людей ради копеечной наживы. Одна из жертв умерла на месте, вторая – в больнице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Осужденный на 25 лет отправится в колонию особого режима. После освобождения еще два года будет ограничен в свободе.

Утром 24 июня в лесопарке в районе улицы Трамвайной пермяк напал на 67-летнего пенсионера, много раз ударил его ножом и забрал из карманов мелочь. Пострадавший умер на месте от ран. После этого преступник напал на проходившую мимо 36-летнюю женщину, которой тоже нанес много ударов ножом, забрав позже сумку с 1 тыс. 150 руб. и сотовым телефоном. Раненую потерпевшую обнаружили прохожие, которые вызвали "скорую помощь". Несмотря на вмешательство медиков, спасти ее жизнь не удалось.