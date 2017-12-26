Елизавета II запретила Бараку Обаме приезжать на свадьбу своего внука

Появляется все больше слухов о свадьбе принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Пара собирается пожениться 19 мая следующего года в Виндзорском замке. Среди приглашенных уже числится королева Елизавета II и ее ближайшие родственники.

Интересный слух появился про Барака Обаму. Якобы, бывший президент США и его супруга Мишель хотят выхлопотать приглашения, поскольку невеста является американкой (хотя никогда и не водила знакомства с семьей экс-президента). Вот только 91-летняя королева Великобритании не в восторге от этой идеи и даже, якобы, запретила звать Барака и Мишель. У старейшего в мире монарха давняя неприязнь к Обаме в частности и к американским президентам в целом. По одной из версий, Елизавете не нравятся манеры Мишель Обамы. В 2009 г. та нарушила протокол и приобняла королеву как старую знакомую. Между тем, прикасаться к королеве, да еще и в такой фамильярной манере считается дурным тоном.

Впрочем, возможно, что Гарри проигнорирует неприязнь бабушки к знаменитой паре, ведь сам 33-летний принц водит давнюю дружбу с Бараком и даже недавно брал у него интервью. Очевидно, что присутствие хоть и бывшего, но главы ее государства польстит и Меган Маркл.