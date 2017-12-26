В Великобритании раскупают одежду "как у Меган Маркл на Рождество"

36-летняя американка Меган Маркл, кажется, скоро переплюнет Кейт Миддлтон по части продаж одежды "такой же, как у принцессы". Пока это называется "эффект Кейт" – в честь герцогини Кембриджской, но, возможно, не за горами тот час, когда стиль невесты британского принца Гарри станет популярнее.

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Накануне Меган впервые появилась в компании британской королевской семьи на публике – сходила с королевой и ее родней на рождественскую службу в Сандрингеме, резиденции Елизаветы II в графстве Норфолк. И теперь все элементы ее модного образа буквально сметают с полок модницы по обе стороны Атлантического океана.

Продавцы тоже подсуетились. Так, канадский бренд Sentaler быстренько переименовал песочного цвета пальто из альпаки в "Меган". Купить можно за $1295. Кстати, канадцы уже записали в свои поклонники не только Маркл, но и Кейт Миддлтон, а также жену канадского премьер-министра Софии Трюдо. Расходится как горячие пирожки и сумочка из замши от Chloe за $1550. Аналогичная судьба у сапог-ботфортов Stuart Weitzman за $800.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 33-летний внук британской королевы – принц Гарри (пока пятый в очереди на престол) сделал предложение руки и сердца разведенной 36-летней звезде сериала "Форс-мажоры" Меган Маркл. Впервые в британской королевской семье появится девушка с африканскими корнями. Пара встречалась около полутора лет. Свадьба состоится 19 мая 2018 года в Виндзорском замке.