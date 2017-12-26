На Среднем Урале вынесли приговор по делу о смерти хоккеиста "Спутника"

Врачу-хирургу, который обвинялся в смерти по неосторожности хоккеиста "Спутника", вынесли приговор. Мужчине назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок один год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Врач-хирург 1 хирургического отделения ГБУЗ Свердловской области "Городская больница № 1 Нижнего Тагила" признан виновным. Ограничение свободы заключается в том, чтобы не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в ночное время суток, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и т.д.

Напомним, 6 января игрок поступил с жалобами на боль в левом межреберье и в области левой реберной дуги. Установлено, что врач провел полостную операцию, в ходе которой плохо перевязал сосуды. В ходе операции произошла остановка сердца, спортсмен скончался.