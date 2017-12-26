На Среднем Урале на карантин закрыт один детский сад: еще в 47 детсадах и 12 школах образовательный процесс приостановлен частично

На Среднем Урале на карантин по гриппу и ОРВИ закрыт один детский сад - в Верхотурье, еще в 47 детсадах и 12 школах образовательный процесс приостановлен частично. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

За неделю с 18 по 24 декабря в Свердловской области зарегистрировано 21,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ, показатель составил 53,0 на 10 тыс. населения, что ниже эпидпорога по совокупному населению на 5%. Заболеваемость ниже уровня прошлой недели на 11%.

В Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 9,1 тыс. случаев заболевания ОРВИ, показатель составил 64,1 на 10 тыс. населения, заболеваемость ниже уровня прошлой недели на 19% и ниже уровня эпидемического порога на 18%.

Среднеобластной показатель заболеваемости ОРЗ превышен в 1,5 раза и более в двух муниципалитетах – в ЗАТО Свободный и в Богдановиче.

В ведомстве уточнили, что в рамках "дозорного" и "диагностического" лабораторного мониторинга в области за неделю обследовано 70 человек, выделены вирусы негриппозной этиологии: парагрипп, аденовирус, РС вирус, риновирус, метапневмовирус, коронавирус и др.

По состоянию на 22 декабря прививками охвачено 47,9% населения региона. Кампания по вакцинации продолжается.