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В президенты выдвинется до шести кандидатов. Главную интригу создала КПРФ Все выходные политики, журналисты, блогеры, строители, идеологически подкованные и совсем без внятной политической окраски, судимые и уже отбывшие наказание, мужчины и женщины подавали документы. И это при том, что главный и единственно имеющий шанс на успех кандидат в это самое время играет у стен Кремля в хоккей, делает не слишком громкие заявления на съезде правящей партии и вообще не торопится ни с выдвижением, ни с вступлением в избирательную кампанию.
25.12.2017
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
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"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
24.12.2017
от издателя  |  комментариев: 6


Мнение злопыхателей оказалось опровергнуто. Для нас Сирия не стала "вторым Афганистаном" Было опровергнуто мнение злопыхателей о том, что это окажется для нас "вторым Афганистаном". Конечно, мы скорбим о наших героях, погибших в Сирии, но все же максимальный результат был достигнут с минимальными жертвами. Москва модерирует мирный процесс в Сирии, в полную мощность заработал Астанинский формат. Россия возвращается на Ближний восток.
26.12.2017
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На Среднем Урале на карантин закрыт один детский сад: еще в 47 детсадах и 12 школах образовательный процесс приостановлен частично
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ребенок, грипп, орви, маска (2016) | Фото: zabmedia.ru

На Среднем Урале на карантин по гриппу и ОРВИ закрыт один детский сад - в Верхотурье, еще в 47 детсадах и 12 школах образовательный процесс приостановлен частично. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

За неделю с 18 по 24 декабря в Свердловской области зарегистрировано 21,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ, показатель составил 53,0 на 10 тыс. населения, что ниже эпидпорога по совокупному населению на 5%. Заболеваемость ниже уровня прошлой недели на 11%.

В Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 9,1 тыс. случаев заболевания ОРВИ, показатель составил 64,1 на 10 тыс. населения, заболеваемость ниже уровня прошлой недели на 19% и ниже уровня эпидемического порога на 18%.

Среднеобластной показатель заболеваемости ОРЗ превышен в 1,5 раза и более в двух муниципалитетах – в ЗАТО Свободный и в Богдановиче.

В ведомстве уточнили, что в рамках "дозорного" и "диагностического" лабораторного мониторинга в области за неделю обследовано 70 человек, выделены вирусы негриппозной этиологии: парагрипп, аденовирус, РС вирус, риновирус, метапневмовирус, коронавирус и др.

По состоянию на 22 декабря прививками охвачено 47,9% населения региона. Кампания по вакцинации продолжается.

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26.12.2017 11:03 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
13:03 Екб


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На Среднем Урале на карантин закрыт один детский сад: еще в 47 детсадах и 12 школах образовательный процесс приостановлен частично
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