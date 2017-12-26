Путин предложил продлить амнистию капитала

Президент России Владимир Путин предложил продлить срок амнистии капитала. Заявление о сделал на встрече с руководством палат Федерального собрания, передает корреспондент Накануне.RU.

Второе предложение касалось освобождение представителей бизнеса, которые закрывают этот бизнес за границей и переводят его в Российскую Федерацию, от выплаты 13-процентного налога.

"Это в целом может быть дополнительным стимулом, во-первых, облегчающим, а во-вторых, стимулом для перевода капиталов в Россию. Будем в этом направлении работать и дальше. Вам большое спасибо ещё раз за совместную работу.

Напомним, министр финансов Антон Силуанов заявил, что амнистия капитала 2016 г. не дала результатов, на которые рассчитывали российские власти.