Китай к 2020 г. планирует подвести дороги с твёрдым покрытием ко всем сёлам

В ходе 19-го съезда КПК председатель Си Цзиньпин поставил задачу добиться к 2020 г. построения в стране среднезажиточного общества, а к 2035 г. превратить КНР в богатую и могущественную страну. Эти лозунги порой критикуют за отсутствие конкретики, но стоит отметить, что руководством партии и государства делается многое, чтобы народные массы на деле почувствовали повышение качества жизни.
В частности, в рамках борьбы с бедностью проводится масштабная кампания по строительству и ремонту дорог в сельской местности. Программа была провозглашена ещё в марте 2014 г. Как сообщает информагентство "Синьхуа", председатель КНР Си Цзиньпин дал разъяснения по дальнейшему улучшению сельских дорог. Предложено 16 конкретных задач. Он особо отметил, что в последние годы в программе строительства сельских дорог заметны большие успехи, она принесла достаток в сельские (особенно бедные) районы Китая и повысила популярность Компартии на низовом уровне.
Премьер Госсовета КПК Ли Кэцян призвал в деле строительства дорог опираться на энтузиазм крестьянства.
Накануне министерство транспорта провело конференцию для изучения указаний Си Цзиньпина и Ли Кэцяна и их внедрения в практическую работу. За последние пять лет построено и отремонтировано 1 млн 275 тыс. км просёлочных дорог, к 99,24% посёлков и 98,34% деревень подведены асфальтовые или бетонные дороги, пассажирские автобусы ходят более чем в 96,5% сельских поселений, примерно 80% деревень связаны транспортным сообщением с городами. Удалось решить проблему транспортной труднодоступности села.
В то же время существует и ряд недостатков, которые предстоит решить в ближайшее время, их приводит сайт "Соху":
- Строительство дорог осуществлялось неравномерно, в западной части КНР есть проблемы со строительством дорог с твёрдым покрытием.
- Сохраняются проблемы с эксплуатацией и ремонтом дорог, ответственность и финансовые обязательства правительств уездов не согласованы.
- Недостаточно сделано для обеспечения безопасности, не хватает мостов, на многих участках дороги не оборудованы водоотводами, ощущается недостаток прочей инфраструктуры безопасности.
- Уровень транспортной логистики недостаточен, развитие в этой области только началось.
Министерство транспорта поставило задачу к 2020 г. провести дороги с твёрдым покрытием и организовать транспортное сообщение со всеми 100% деревень.