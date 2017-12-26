Китай к 2020 г. планирует подвести дороги с твёрдым покрытием ко всем сёлам

В ходе 19-го съезда КПК председатель Си Цзиньпин поставил задачу добиться к 2020 г. построения в стране среднезажиточного общества, а к 2035 г. превратить КНР в богатую и могущественную страну. Эти лозунги порой критикуют за отсутствие конкретики, но стоит отметить, что руководством партии и государства делается многое, чтобы народные массы на деле почувствовали повышение качества жизни.

В частности, в рамках борьбы с бедностью проводится масштабная кампания по строительству и ремонту дорог в сельской местности. Программа была провозглашена ещё в марте 2014 г. Как сообщает информагентство "Синьхуа", председатель КНР Си Цзиньпин дал разъяснения по дальнейшему улучшению сельских дорог. Предложено 16 конкретных задач. Он особо отметил, что в последние годы в программе строительства сельских дорог заметны большие успехи, она принесла достаток в сельские (особенно бедные) районы Китая и повысила популярность Компартии на низовом уровне.

Премьер Госсовета КПК Ли Кэцян призвал в деле строительства дорог опираться на энтузиазм крестьянства.

Накануне министерство транспорта провело конференцию для изучения указаний Си Цзиньпина и Ли Кэцяна и их внедрения в практическую работу. За последние пять лет построено и отремонтировано 1 млн 275 тыс. км просёлочных дорог, к 99,24% посёлков и 98,34% деревень подведены асфальтовые или бетонные дороги, пассажирские автобусы ходят более чем в 96,5% сельских поселений, примерно 80% деревень связаны транспортным сообщением с городами. Удалось решить проблему транспортной труднодоступности села.

В то же время существует и ряд недостатков, которые предстоит решить в ближайшее время, их приводит сайт "Соху":

Строительство дорог осуществлялось неравномерно, в западной части КНР есть проблемы со строительством дорог с твёрдым покрытием.

Сохраняются проблемы с эксплуатацией и ремонтом дорог, ответственность и финансовые обязательства правительств уездов не согласованы.

Недостаточно сделано для обеспечения безопасности, не хватает мостов, на многих участках дороги не оборудованы водоотводами, ощущается недостаток прочей инфраструктуры безопасности.

Уровень транспортной логистики недостаточен, развитие в этой области только началось.

Министерство транспорта поставило задачу к 2020 г. провести дороги с твёрдым покрытием и организовать транспортное сообщение со всеми 100% деревень.