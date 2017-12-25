Путин назначил Цуканова своим помощником

Президент России Владимир Путин назначил Николая Цуканова своим помощником по вопросам местного самоуправления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Назначить Цуканова Николая Николаевича помощником Президента Российской Федерации по вопросам местного самоуправления, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте указа.

До этого Цуканов занимал пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

На посту полпреда Цуканова сменит нынешний полпред президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов, который в 2003–2004 годах работал в СЗФО в качестве первого заместителя полпреда.

Указ о назначении Беглова уже подписан президентом, подтвердили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Как и сообщалось, место Беглова займет Алексей Гордеев, которого сегодня освободили от должности губернатора Воронежской области.