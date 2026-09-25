В России операторы могут начать блокировать звонки банков без маркировки

В России вскоре – с 15 октября – операторы могут начать блокировать звонки банков без маркировки. Это случится, если утвердят просьбу Минцифры об обязательной маркировке массовых вызовов.

Глава Минцифры Максут Шадаев обратился с такой идеей к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, написав ей письмо. Копия документа есть в распоряжении "Ъ".

В своем письме министр указывает, что 16 сентября в Минцифры поступило коллективное обращение операторов "большой четверки" ("Вымпелком", "МегаФон", МТС, "Т2 Мобайл"). В нём они предупреждают, что с 15 октября планируют блокировать вызовы крупнейших российских банков (Альфа-банк, ВТБ, ГПБ, "Ренессанс-кредит", Сбербанк, Совкомбанк, Т-Банк), так как они не заключили договоры на маркировку вызовов.