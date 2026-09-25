Житель Екатеринбурга угрожал убить жену и напал с ножом на полицейского

В Екатеринбурге перед судом предстанет житель города. Его обвиняют в хищении стула из мебельного магазина, угрозе убийством жене и нападении на полицейского.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 5 сентября. Пьяный мужчина был в мебельном центре с маленькой дочерью. В какой-то момент он решил похитить стул стоимостью около 22 тысяч рублей. Уралец на глазах дочери взял стул с подиума и прошел кассовую зону, не оплатив товар. После этого он вышел из торгового центра и отправился к себе в квартиру.

По возвращении домой у него произошел конфликт с супругой. Мужчина схватил нож, который направил на жену и пригрозил убить. Та успела сообщить соседке о совершаемом преступлении.

На место прибыли полицейские. Агрессор направил нож в сторону одного из них, после чего нанес удар ножом по входной двери, которую силовик успел прикрыть, защищаясь от нападения. В дальнейшем возмутитель спокойствия был задержан.

Как отметили в прокуратуре, свою вину мужчина признал в полном объеме. Сейчас его уголовное дело направлено в Кировский районный суд уральской столицы.