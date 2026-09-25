Над Россией сбиты 592 беспилотника

Над различными регионами России за 12 часов сбиты 592 беспилотника.

Речь идёт о времени с 20.00 (мск) 24 сентября до 8.00 (мск) 25 сентября. БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Самарской, Смоленской областями, Московским регионом, Кубанью, Прикамьем, Удмуртией, Татарстаном, Крымом и над акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в соцсетях об атаке вражеских беспилотников на столицу Прикамья. Совершен налёт на промышленный объект. Пострадавших, по предварительным данным, нет, ПВО с утра занималось отражением атаки.