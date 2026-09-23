Алиев помиловал 20 человек, в том числе Михайлова и Райана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал два десятка человек. Среди них – гражданин России и Израиля Кирилл Михайлов, а также гражданин Франции Мартен Райан.

Документ опубликован на сайте президента Азербайджана. Он вступает в силу со дня его подписания, то есть сегодня, 23 сентября.

Всего помилование коснулось 19 человек. Среди них также двое граждан Турции и одна гражданка Пакистана.

Бизнесмена Мартина Райана задержали в Баку в декабре 2023 г. В марте 2026 г. его приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.