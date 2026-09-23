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Фото: Накануне.RU

В городах Тюменской области готовы к старту отопительного сезона

В Тобольске специалисты СУЭНКО выполнили капитальный ремонт магистральной теплосети на ул. Юбилейной (диаметр 500 мм) и реконструкцию участка от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 с увеличением диаметра для надёжности и повышения пропускной способности, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Заводоуковске Южный филиал завершил техническое перевооружение котельной "База", заменив устаревший объект на современную блочно-модульную котельную с двумя водогрейными котлами мощностью 1,16 МВт и системой автоматизации.

В Ялуторовске реализован проект реконструкции тепловых сетей, включающий замену 1,3 км трубопроводов горячего водоснабжения и отопления на современные полиэтиленовые трубы с тепловой изоляцией, что сократит теплопотери и увеличит срок службы до 49 лет.

В Ишиме выполнен капитальный ремонт тепловых сетей протяжённостью 1 км, модернизирована котельная № 1, где полностью обновили котельное оборудование.

"К осенне-зимнему периоду в регионе готовят 1 323 котельных и более 72 тысяч км инженерных сетей. Основные работы завершены. Проведены опрессовка и промывка сетей. В отдельных муниципалитетах ещё завершают ремонтную кампанию, чтобы повысить надёжность теплоснабжения", - прокомментировал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

Тепло начало поступать в соцучреждения и жилые дома Заводоуковска 16 сентября, Ишима 17 сентября. В Тобольске запуск отопления запланирован на 28 сентября 2026 года. В Ялуторовске решение о начале отопительного периода пока не принято.

Теги: Отопительный сезон, котельные, подготовка, СУЭНКО


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