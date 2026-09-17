В Ярославле из-за БПЛА загорелся НПЗ

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о том, что возгорания на нефтеперерабатывающем заводе, возникшие вследствие атаки БПЛА, полностью потушены.

Из-за обнаружения обломков БПЛА для обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

"Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут, минуя этот участок. Объезд осуществляется через Гагарина. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается", - написал губернатор в своём telegram-канале.