Вован и Лексус: Запад ждет заморозки конфликта на Украине по типу Кореи

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в интервью телеканалу RT заявили, что западные лидеры хотят завершить украинский конфликт по "корейскому сценарию".

По их словам, в разговоре с главой Давосского форума Клаусом Швабом они спросили, как мировые лидеры оценивают эту войну, и Шваб ответил: "Мы идем к корейскому сценарию, но не можем объявить этого публично".

Также пранкеры сообщили, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер подтвердил - все мировые лидеры хотели бы увидеть корейский сценарий на Украине. Под "корейским сценарием" понимают длительное прекращение боевых действий и фактическое разделение территорий без заключения окончательного мирного соглашения.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость долгосрочного мира без временных ограничений на Украине. Условия Москвы, выдвинутые летом 2024 года, остаются неизменными, и если Киев считает, что пока не нужно вести переговоры, Россия может подождать.