Бывший губернатор Курской области шьет армейскую форму в колонии

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов начал трудиться портным в колонии строгого режима № 5 в Орловской области, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, осужденный чиновник работает в цехе, где в том числе выполняют заказы Минобороны. Его зарплата составляет примерно 23 тысяч рублей. Из них 50% забирают в счет штрафа, еще около 30% — на содержание в колонии, в итоге остается около пяти тысяч. Как отмечает Mash, такими темпами, чтобы выплатить штраф в 400 млн рублей, Смирнову понадобится 3 тысячи лет.

В апреле Смирнов был приговорен к 14 годам колонии строгого режима, а также штрафу в 400 млн рублей. С него взысканы 20,9 млн рублей в счет конфискации полученных им взяток.

По данным следствия, в 2022 году Смирнов, который тогда занимал пост первого замгубернатора Курской области, вместе с другим вице-губернатором Алексеем Дедовым получил деньги от предпринимателей, занимавшихся строительством оборонительных укреплений на границе с Украиной. Дедов получил 17 лет строгого режима и штраф в 450 млн рублей.