Курский экс-депутат получил 5,5 лет за хищения при строительстве фортификаций

Суд приговор к 5,5 годам лишения свободы экс-депутата курской областной думы Максима Васильева, обвиняемого в хищениях бюджетных средств при строительстве фортификаций в приграничье. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывшему чиновнику также назначили штраф в 800 тысяч рублей.

Кроме того, суд взыскал с экс-депутата 152 миллиона рублей. Иск к Васильеву направила компания-подрядчик "Корпорация развития Курской области", которая должна была заниматься возведением защитных сооружений на границе с Украиной.

Васильев запомнился своими видео из Мексики, где он отдыхал. В январе 2023 года начался скандал, после чего он оставил должность заместителя председателя комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию.

В апреле стало известно о задержании экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. По версии МВД, Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов, а также руководство Корпорации развития Курской области (КРКО) организовали хищение бюджетных средств, которые были выделены корпорации. Смирнову и Дедову предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Из отправили в СИЗО.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что через Корпорацию развития Курской области (КРКО) прошли десятки миллиардов рублей из госбюджета.