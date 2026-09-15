Истребители НАТО сбили в Литве беспилотник

Над Каунасским районом Литвы сбит неопознанный беспилотник, нарушивший границу республики. Об этом сообщил президент Гитанас Науседа, выразивший признательность НАТО.

Инцидент произошел вскоре после полуночи. Департамент противопожарной охраны и спасения оповестил население о проникновении дрона, из-за чего был введен "желтый" уровень опасности. Когда дрон был сбит, режим тревоги сняли.

По данным местного наццентра по управлению кризисами, аппарат, вероятнее всего, прибыл со стороны белорусской границы. Обломки упали неподалеку от населенного пункта Праткунай. Из-за инцидента в Вильнюссий аэропорт два рейса прибыли с задержкой.

Днем ранее воздушное пространство Литвы также закрывали из-за подозрения на дрон, однако позже выяснилось, что радары приняли за него стаю птиц.

В ночь на 1 сентября в Эстонии по тревоге были подняты в воздух истребители НАТО, базирующиеся на аэродроме Эмари. Причиной стало предполагаемое нарушение эстонского воздушного пространства неопознанными беспилотниками. Позже, однако, воздушная тревога была отменена.

Аналогичные сообщения о потенциальных угрозах в небе ранее поступали и от латвийских властей. При этом инциденты с украинскими БПЛА в небе над Прибалтикой в последнее время очень участились. Власти Эстонии, Латвии и Литвы подчеркивают, что не санкционировали использование своего воздушного пространства для Украины.