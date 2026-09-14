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Общество Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко сообщил о рассмотрении на ближайшей сессии ЗСК инициативы губернатора о новых мерах поддержки участников СВО

"Поддержка участников СВО и членов их семей была и остается для современного общества одной из наиболее чувствительных тем. И тот факт, что она превалирует в федеральной повестке дня, служит еще одним подтверждением значимости проводимой работы по оказанию всесторонней помощи нашим воинам и их близким. Я уже неоднократно говорил о том, что редкая сессия регионального парламента обходится без решений, направленных на обустройство быта участников СВО и предоставление им мер поддержки в разных сферах", - отметил на своих страницах в соцсетях председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Он напомнил, что в частности на последнем внеочередном пленарном заседании в числе предложенных законопроектов был дан положительный отзыв на документ, связанный с расширением перечня предоставляемых бойцам преимуществ в части их трудоустройства.

"А уже на ближайшей очередной сессии мы рассмотрим инициативу Губернатора Кубани Вениамина Ивановича Кондратьева об установлении новых мер поддержки для ребят, выполняющих задачи в зоне проведения СВО, и тех из них, кто уже вернулся домой", - подчеркнул председатель Кубанского парламента.

Планируемый к принятию закон о внесении изменений в действующий на Кубани профильный нормативный правовой акт предусматривает предоставление участникам СВО и их родным льгот при посещении государственных физкультурно-спортивных организаций, а также проводимых на территории Краснодарского края соревнований.

"То есть, наши ребята смогут бесплатно посещать стадионы, бассейны, тренажерные залы и, как следствие, на должном уровне восстанавливать и укреплять свое здоровье. К тому же проектом детям участников СВО предоставляется право бесплатного посещения занятий по дополнительным общеобразовательным программам в области спорта. Данные преференции - лишь часть одного большого пазла действующей на Кубани общей системы поддержки участников специальной военной операции, которая, уверен, в дальнейшем будет только совершенствоваться", - резюмировал Игорь Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, зск, повестка заседания


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