Тюменские волонтеры участвовали в обеспечении безопасности открытия Международного фестиваля молодежи

Тюменские волонтеры участвовали в обеспечении безопасности открытия Международного фестиваля молодежи, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Торжественная церемония состоялась вечером 13 сентября.

Добровольцы регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Арсений Соловьев и Лилия Крамер дежурили в центре "Екатеринбург-Экспо" совместно с сотрудниками специальных служб.

"Событие впечатлило размахом, организацией и атмосферой настоящего праздника. Мы помогали в навигации, сопровождении гостей и проводили оперативный мониторинг за ситуацией в зале. Участие в фестивале для нас, волонтеров, это огромный опыт", – отметила заместитель руководителя тюменского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Лилия Крамер.

В настоящий момент в Тюменской области действуют шесть студенческих и шесть школьных спасательных отрядов с численностью свыше 400 человек. Ежегодно ребята проводят тысячи мероприятий по обучению населения правилам безопасности и действиям в условиях ЧС. В 2026 году студенты-спасатели помогали в ликвидации последствий паводка в Свердловской области, в 2025-м – привлекались к ликвидации последствий розлива нефтепродуктов в Анапе, дежурили на десятках массовых мероприятий для обеспечения безопасности.