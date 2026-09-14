Встреча Ирана и стран Персидского залива сорвалась

Запланированные на 14 сентября переговоры между Ираном и странами Персидского залива, в ходе которых планировалось представить проект соглашения с Оманом по вопросам навигации в Ормузском проливе, отменены.

Как заявил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, это вызвано стремлением к поиску общего консенсуса. Иранское агентство Fars, ссылаясь на МИД страны, уточнило, что инициатива исходила от ряда стран региона.

Агентство Reuters отмечает, что отмена встречи произошла на фоне атак на ключевые нефтяные маршруты, что уже спровоцировало рост мировых цен на энергоносители. Саудовская Аравия приостановила работу трубопровода после ударов беспилотников. По оценкам, запасов нефти в порту Янбу хватит лишь на 5-7 дней, после чего под угрозой окажется до 4% мировых поставок. Ситуацию усугубляет активность хуситов в Красном море.

Несмотря на попытки Омана организовать диалог, МИД Ирана заявил, что пролив останется закрытым до выполнения всех требований Тегерана к США. Саудовская Аравия просит США о военной помощи, но те пока не спешат ввязываться в новую спираль войны.

На фоне эскалации цены на нефть превысили 100 долларов за баррель, а стоимость дизельного топлива в США достигла исторического максимума. И продление военного конфликта ставит страны региона перед сложным выбором: экономические потери или вынужденное сотрудничество с Ираном, отмечает агентство.