Форум "Пищевое машиностроение-2026": как сохранить устойчивость и продолжить развитие отрасли

11 Сентября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем приезжали посланники Трампа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика В России
Фото: пресс-служба форума &quot;Пищевое машиностроение&quot;

Форум "Пищевое машиностроение-2026": как сохранить устойчивость и продолжить развитие отрасли

29 сентября 2026 года в рамках международной выставки "Агропродмаш-2026" под председательством президента Ассоциации "Росспецмаш" Константина Бабкина пройдет форум "Пищевое машиностроение-2026". Мероприятие организовано Ассоциацией "Росспецмаш" при поддержке Минпромторга России и Союза машиностроителей России.

Форум ежегодно объединяет производителей оборудования, представителей пищевой промышленности, органов государственной власти и отраслевых экспертов. Это площадка для открытого профессионального диалога о состоянии рынка, проблемах производителей и практических мерах, необходимых для дальнейшего развития отечественного пищевого машиностроения.

В 2026 году отрасль продолжает работать в условиях изменения спроса, высокой стоимости финансирования, необходимости технологического обновления и усиления требований к локализации производства. При этом пищевое машиностроение демонстрирует большую устойчивость по сравнению с рядом других сегментов российского машиностроения.

Президент Ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин констатирует, что одной из причин тому можно назвать меньшую конкуренцию с китайскими производителями, нежели в других отраслях.

"В пищевом машиностроении есть спад, но он гораздо меньше, чем в том же сельхозмашиностроении, что по нынешним временам большое достижение, так скажем. В отрасли, так или иначе, происходит импортозамещение, ушло много западных компаний с рынка, при этом почему-то восточные производители пока не очень выдавливают наши компании в этой сфере. Возможно, это связано с иными предпочтениями в еде, другими технологиями. Я много вопросов задаю по этому поводу представителям пищевой отрасли, и однозначного ответа нет. И мы обсудим на форуме, как сохранить эти более устойчивые позиции, как нарастить производство и развивать дальше отрасль и в географическом отношении, и в технологическом", — отметил Константин Бабкин в беседе с Накануне.RU.

Форум "Пищевое машиностроение"(2025)|Фото: пресс-служба форума "Пищевое машиностроение"

Что касается мер господдержки для пищевого машиностроения, то действует 823-е постановление, которое субсидирует продажи пищевого оборудования, и Константин Бабкин оценивает меру как достаточно эффективную. И особо позитивным для отрасли он назвал то, что в Волгограде запущено производство нержавеющей стали.

"Это очень позитивно, потому что все было импортное последние годы", — добавил он.

Что касается вызовов для отрасли, то, по словам президента Ассоциации "Росспецмаш", все так или иначе говорят о ключевой ставке, которая тормозит экономику, и размере налогов.

"Ключевая ставка на всех так или иначе влияет, на все активности, на настроение, на желание инвестировать. Ну и размер налогов. Все общаются с коллегами — в Китае и в Казахстане НДС 13%, а в России 22%. Вот как можно конкурировать? И это касается всех налогов: на зарплату, на прибыль — везде у нас более высокие налоги. Металл, ту же нержавейку китайские компании покупают на 30%, а то и на 40% дешевле, чем покупают наши российские производители. Это все, конечно, влияет на ближнюю и на среднесрочную перспективу. А долгосрочная по-прежнему остается очень хорошей, потому что, на самом деле, Россия — производитель большого количества металла, энергоносителей, газа, у нас ресурсы должны стоить гораздо дешевле, чем в тех странах, которые у нас их покупают. Поэтому мы уверены, что когда-то и налоги будут снижены, и ключевая ставка радикально будет снижена, и ресурсы подешевеют. И вот тогда мы увидим настоящий расцвет машиностроения, сельского хозяйства и прочих отраслей", — заключил Константин Бабкин.

Теги: Пищевое машиностроение, Константин Бабкин


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети