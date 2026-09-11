Форум "Пищевое машиностроение-2026": как сохранить устойчивость и продолжить развитие отрасли

29 сентября 2026 года в рамках международной выставки "Агропродмаш-2026" под председательством президента Ассоциации "Росспецмаш" Константина Бабкина пройдет форум "Пищевое машиностроение-2026". Мероприятие организовано Ассоциацией "Росспецмаш" при поддержке Минпромторга России и Союза машиностроителей России.

Форум ежегодно объединяет производителей оборудования, представителей пищевой промышленности, органов государственной власти и отраслевых экспертов. Это площадка для открытого профессионального диалога о состоянии рынка, проблемах производителей и практических мерах, необходимых для дальнейшего развития отечественного пищевого машиностроения.

В 2026 году отрасль продолжает работать в условиях изменения спроса, высокой стоимости финансирования, необходимости технологического обновления и усиления требований к локализации производства. При этом пищевое машиностроение демонстрирует большую устойчивость по сравнению с рядом других сегментов российского машиностроения.

Президент Ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин констатирует, что одной из причин тому можно назвать меньшую конкуренцию с китайскими производителями, нежели в других отраслях.

"В пищевом машиностроении есть спад, но он гораздо меньше, чем в том же сельхозмашиностроении, что по нынешним временам большое достижение, так скажем. В отрасли, так или иначе, происходит импортозамещение, ушло много западных компаний с рынка, при этом почему-то восточные производители пока не очень выдавливают наши компании в этой сфере. Возможно, это связано с иными предпочтениями в еде, другими технологиями. Я много вопросов задаю по этому поводу представителям пищевой отрасли, и однозначного ответа нет. И мы обсудим на форуме, как сохранить эти более устойчивые позиции, как нарастить производство и развивать дальше отрасль и в географическом отношении, и в технологическом", — отметил Константин Бабкин в беседе с Накануне.RU.

Что касается мер господдержки для пищевого машиностроения, то действует 823-е постановление, которое субсидирует продажи пищевого оборудования, и Константин Бабкин оценивает меру как достаточно эффективную. И особо позитивным для отрасли он назвал то, что в Волгограде запущено производство нержавеющей стали.

"Это очень позитивно, потому что все было импортное последние годы", — добавил он.



Что касается вызовов для отрасли, то, по словам президента Ассоциации "Росспецмаш", все так или иначе говорят о ключевой ставке, которая тормозит экономику, и размере налогов.

"Ключевая ставка на всех так или иначе влияет, на все активности, на настроение, на желание инвестировать. Ну и размер налогов. Все общаются с коллегами — в Китае и в Казахстане НДС 13%, а в России 22%. Вот как можно конкурировать? И это касается всех налогов: на зарплату, на прибыль — везде у нас более высокие налоги. Металл, ту же нержавейку китайские компании покупают на 30%, а то и на 40% дешевле, чем покупают наши российские производители. Это все, конечно, влияет на ближнюю и на среднесрочную перспективу. А долгосрочная по-прежнему остается очень хорошей, потому что, на самом деле, Россия — производитель большого количества металла, энергоносителей, газа, у нас ресурсы должны стоить гораздо дешевле, чем в тех странах, которые у нас их покупают. Поэтому мы уверены, что когда-то и налоги будут снижены, и ключевая ставка радикально будет снижена, и ресурсы подешевеют. И вот тогда мы увидим настоящий расцвет машиностроения, сельского хозяйства и прочих отраслей", — заключил Константин Бабкин.