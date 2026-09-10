С 2027 года в Кировской области сотрудникам ветеринарной службы будут компенсировать аренду жилья

С 2027 года в Кировской области будет введена ежемесячная денежная компенсация за наем жилья для ветеринарных врачей, фельдшеров и лаборантов. Такое решение принял губернатор Кировской области Александр Соколов в ходе личного приема граждан.

На прием к губернатору пришел ветеринарный фельдшер Шабалинской участковой ветеринарной лечебницей КОГБУ «Кировская областная станция по борьбе с болезнями животных» Никита Монахов. Он попросил о том, чтобы для поддержки специалистов государственной ветеринарной службы можно было ввести новую меру — компенсацию за наём жилья. В настоящее время молодой специалист снимает жильё в пгт Ленинское.

Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил поддержать ветеринаров и с 2027 года ввести ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья., для чего будут внесены изменения в Закон «О ветеринарии в Кировской области».

Планируемый срок начала действия меры поддержки — 1 января 2027 года. А проект соответствующего закона должен быть внесён на рассмотрение в Законодательное Собрание Кировской области до 25 декабря 2026 года.