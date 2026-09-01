Состояние богатейших бизнесменов из России с начала года сократилось на $20 млрд

Совокупное состояние богатейших бизнесменов из России с начала года сократилось на 19,771 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

На 1 сентября общее состояние 18 россиян, входящих в рейтинг BBI, составляет 263,28 миллиарда долларов.

Пятерку самых богатых россиян в рейтинге возглавляет основатель "Северстали" Алексей Мордашов. Его состояние оценивается в 27,7 миллиардов долларов. Далее следуют глава "Новатэка" Леонид Михельсон (24,1 млрд долларов) и президент "Норникеля" Владимир Потанин (22,7 млрд долларов). На четвертом месте в рейтинге - председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (22,5 млрд долларов), на пятом - основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (20,7 млрд долларов).

1 августа сообщалось, что совокупное состояние богатейших бизнесменов страны с начала года уменьшилось на 5,02 миллиарда долларов.