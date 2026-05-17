Экс-замминистра обороны Иванову разрешили звонки и свидания

Ему разрешили шесть звонков и два свидания в месяц, пишет Shot.

1 июля 2025 г. Мосгорсуд приговорил бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд руб. из банка "Интеркоммерц". Также бывшему военному чиновнику назначен штраф в размере 100 млн руб.