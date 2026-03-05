Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов готов погибнуть в зоне СВО

Мещанский районный суд Москвы отказал бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову в требовании отправить его в зону СВО. Минобороны России не соглашалось заключить с ним контракт, и поэтому бывший высокопоставленный чиновник подал в суд на министерство и военкомат Москвы.

"Суд признал законным действия ответчиков и отказ в заключении с ним контракта на прохождение воинской службы в зоне СВО, посчитав, что возможность искупить свою вину перед Родиной и обществом путем заключения контракта для прохождения службы на СВО - это привилегия, а не индульгенция", - говорится в сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

Иванов на суде был красноречив. Заявил, что знает все условия и требования, которые предъявляются контрактникам и военнослужащим, и готов отправиться в зону спецоперации в должности рядового на любую вакансию, готов осуществлять самые сложные задачи, готов искупить вину кровью и погибнуть на военной операции, передает РБК.

Иванов заявил в суде, что даже во времена Великой Отечественной войны были штрафбаты и рассказал, что в основном все чиновники, которые отправились в зону военной операции по схожим с его статьям — все погибли.

Тимур Иванов является фигурантом четырех уголовных дел, по одному из которых он уже осужден на 13 лет лишения свободы. Ему вменяются различные коррупционные преступления: хищения, взятки, превышение полномочий и др. В декабре с Тимура Иванова и его семьи суд взыскал более 1,2 миллиарда рублей.