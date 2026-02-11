Мосгорсуд вернул Тимуру Иванову загородный дом

Мосгорсуд вернул бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову земельный участок и жилой дом в рамках рассмотрения апелляции на решение Пресненского районного суда. В остальном решение об изъятии имущества у Иванова, его жен, родственников и водителя было оставлено в силе.

"Судом первой инстанции с бывшего заместителя Министра обороны, помимо ранее обращённых в доход государства по приговору Московского городского суда от 01.07.2025 имущества ООО "КБ Интеркоммерц" и АО "Оборонсервис", его бывшей супруги Светланы Захаровой, Марии Китаевой, отца, его доверенного лица, водителя и нескольких связанных с ними компаний взыскано более 1,232 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

Дело в апелляционной инстанции слушалось в закрытом режиме.