11 Ноября 2026
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Туризм В России
Фото: Накануне.RU

Туристы будут получать уведомления о турах на Госуслугах

Туристы смогут узнавать через Госуслуги о заключении договора на тур и об изменениях его условий - постановление правительства уже работает, сообщил РСТ. Данные поступают из единой информационной системы электронных путевок (ЕИС ЭП), куда туроператоры передают сведения о договорах.

Путешественники смогут проверить, попала ли информация об их туре в госсистему, и сверить условия договора с данными электронной путевки. Выписка с Госуслуг пригодится в суде как подтверждение фактов, пояснил вице‑президент РСТ Георгий Мохов.

При этом туроператоры по внутренним и въездным турам не торопятся подключаться к системе: по опросу телеграм‑канала "Юридические новости - Туризм", сведения в ЕИС ЭП передают 22 % компаний, еще 4 % настраивают подключение, а 51 % не планируют этого делать - надеются на отмену или перенос требования.

Причина - законопроект Минэкономразвития об освобождении таких операторов от обязательной передачи данных; документ сейчас согласовывают между ведомствами.

С 1 сентября 2026 года закончилась отсрочка по передаче сведений в ЕИС ЭП. С 1 марта 2026 года туристским продуктом считают пакет с размещением и хотя бы одной дополнительной услугой (трансфер, экскурсия и др.).

РСТ предлагает оставить обязательную передачу данных только для выездного туризма - это снизит нагрузку на бизнес.Ранее парламентарии Краснодарского края приняли в двух чтениях поправки в закон о туристской деятельности: они приводят региональные нормы в соответствие с федеральным законом и закрепляют за краевым министерством курортов право утверждать форму идентификационной карточки экскурсовода или гида‑переводчика по федеральным требованиям.

Теги: туризм, Госуслуги, тур


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