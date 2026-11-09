Nvidia начала расследование информации о романе главы компании со шпионкой из Китая

Американская компания Nvidia начала независимое расследование после сообщений о возможной шпионской операции Китая против генерального директора Дженсена Хуанга.

По данным The New York Times, американская разведка заподозрила в работе на Министерство госбезопасности КНР предпринимательницу Элис Хуанг, с которой у главы Nvidia были "тесные связи".

Хуанг занимала руководящую должность в сингапурской компании Megaspeed, одном из крупных покупателей чипов Nvidia.

Согласно отчетам спецслужб, китайская сторона могла использовать эти близкие контакты для сбора конфиденциальных данных о технологиях искусственного интеллекта и попыток обхода экспортных ограничений США, пишет РБК.

Совет директоров Nvidia заявил, что пока не видит доказательств утечки коммерческих секретов или угрозы национальной безопасности США. Хуанг продолжит руководить компанией и будет сотрудничать со следствием. В своей служебной записке сотрудникам он признался в романе и заявил, что "глубоко сожалеет" об этом инциденте.

Nvidia продает в том числе передовые компоненты, являющиеся основой систем искусственного интеллекта (ИИ). В 2022 году власти США запретили корпорации поставлять в Китай и Россию чипы, используемые в том числе для технологий ИИ.

Bloomberg отмечал, что компании, экспортирующие высокие технологии в Китай, находятся под пристальным вниманием властей США на фоне растущей конкуренции между двумя экономиками.