В Челябинской области пьяный водитель сбил трех подростков

В Нязепетровске сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали трое несовершеннолетних пешеходов. Об этом Накануне.RU сообщили в ведомстве.

Инцидент произошёл 7 ноября около 21.45. 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21101" совершил наезд на трёх пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили трое 17-летних юношей.

При оформлении происшествия водитель препятствовал действиям сотрудников полиции и оказывал им сопротивление. Также установлено, что мужчина находился в состоянии опьянения: содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 1,55 мг/л.

В отношении нарушителя возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.8 и ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.