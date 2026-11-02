Германия может отказаться от проведения хоккейного ЧМ-2027 из-за допуска россиян

Чемпионат мира по хоккею в 2027 в году может быть отменен из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить сборную России.

Руководство Немецкого хоккейного союза (DEB) всерьез рассматривает возможность отказа от проведения мирового первенства, заявил глава правления DEB Франк Лутц. Он сказал, что не хочет нагнетать обстановку, но должен сообщить, что такой сценарий прорабатывается. Германия не может позволить себе "неприемлемый экономический риск".

Обсуждаемый вариант - не выдавать российским спортсменам визы. Здесь будут консультации с федеральными властями. Канцелярия федерального канцлера Фридриха Мерца выразила "крайне критическое" отношение к решению CAS. Германия выступает за предельно жесткую политику против России, и разрешения на краткосрочное пребывание выдаются лишь при выполнении очень жестких условий. Они не были названы, но от россиян могут потребовать сделать политические заявления.

Как сообщалось, Международная федерация хоккея (IIHF) заявила о несогласии с решением CAS о допуске России, но вынуждена подчиниться.

Чемпионат мира 2027 года запланирован с 14 по 30 мая. Германия еще ни разу их не проводила.