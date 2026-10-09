Кличко: Киев переходит в режим выживания

Киев готовится к выживанию зимой, заявил мэр города Виталий Кличко в интервью AFP. Ни о чем другом сейчас речь не идет, сказал он.

Он подчеркнул, что сбои в работе системы водоснабжения могут привести к масштабному кризису. В преддверии холодов городские власти создают резервные отопительные системы, формируют запасы топлива, продуктов питания и питьевой воды. Но если система ПВО не будет хорошо работать, то ситуация может стать критической. Кличко отверг обвинения в том, что подготовка к зиме идет с отставанием. А "поиск козлов отпущения не даст людям больше тепла". Это явный намек на постоянные претензии Зеленского и его людей.

Мэра тревожат удары ВС РФ по мостам через Днепр. Местные власти изучают альтернативные решения для пересечения реки, включая установку плавучих понтонов.

Накануне министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил о перебоях в электроснабжении после удара по важному энергетическому объекту вблизи Киева. Он предупреждает об очень тяжелой зиме. Потому что в ответ на угрозы Зеленского усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам Министерство обороны РФ заявило о намерении усилить удары по военным и промышленным объектам Украины. Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал эти удары как "эффективные и своевременные", так как они препятствуют поставкам техники и боеприпасов, ротации личного состава, работе предприятий ВПК.