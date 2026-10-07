Путин встретит 74-летие за работой

Сегодня, 7 октября, президент России Владимир Путин отмечает 74-летие. В графике главы государства – различные переговоры и встречи.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин сегодня будет заниматься государственными делами. В частности, запланирована серия международных телефонных разговоров и "иные мероприятия". При этом "день рождения – всегда очень-очень такой личный праздник".

"Главное для президента – что его поздравляют все его родные и близкие, как все обычные люди", - приводит "РГ" слова Пескова.

Уже есть первые поздравления: президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей телеграмме отметил, что плодотворная и созидательная деятельность Путина является примером ответственного и самоотверженного служения Отечеству.

"Присущие Вам патриотизм, стратегическое видение и решительность способствуют последовательному отстаиванию национальных интересов, сохранению единства граждан, а также безусловному следованию Российской Федерации по пути суверенного развития", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что высоко ценит неизменный настрой Путина на укрепление братских связей Минска и Москвы. Президент пожелал своему коллеге здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях на благо России и ее жителей, сообщает пресс-служба белорусского лидера.