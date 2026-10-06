Овечкин объяснил причины ухода из НХЛ

41-летний хоккеист, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин объяснил причины своего ухода из НХЛ.

"Мы с женой говорили о том, как я должен чувствовать себя в своем теле. Мне не 20 лет, и я хочу играть со своими детьми, когда они вырастут, в хоккей, футбол, баскетбол. Я хочу быть достаточно здоровым, чтобы заниматься подобными вещами", - сказал Овечкин, слова которого приводит пресс-служба американской НХЛ.

Он сказал, что пока не сказал об этом своим сыновьям Сергею и Илье.

"Я говорю мальчикам, что собираюсь насладиться этим временем. Мои дети получат удовольствие от этого времени, и вся моя семья, друзья и поклонники, очевидно, тоже", - сказал Овечкин.

Овечкин сообщил о решении уйти из НХЛ 5 октября.