06 Октября 2026
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Экономика В России
Фото: Пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

В рамках форума «Цифровые решения-2026» «Ростелеком» запустил ТрансЕврАзийскую волоконно-оптическую линию TEA NEXT

«Ростелеком» завершил строительство ТрансЕврАзийской линии связи на основе волоконно-оптической инфраструктуры TEA NEXT — крупнейшего инфраструктурного проекта в телеком-отрасли страны. Торжественный запуск сверхскоростной цифровой магистрали состоялся на форуме «Цифровые решения-2026»: в присутствии председателя Правительства России Михаила Мишустина его произвел президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Ростелеком» приступил к реализации проекта TEA NEXT летом 2020 года, создав операционную компанию «Атлас». Линия соединила западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы с Монголией и Китаем.

(2026)|Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) TEA NEXT обеспечивает уникальные технические возможности для организации каналов связи между Европой и Азией, недоступные ни в одной из существующих наземных или подводных линий, сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком".

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома» заявил: «TEA NEXT — крупнейший инфраструктурный проект в телеком-отрасли России. Он уникален не только по масштабу, но и по эффектам и задачам, которые решает. С государственной точки зрения это важный шаг по обеспечению цифрового суверенитета, основа для реализации национальных приоритетов, утвержденных Президентом России. Линия не менее чем на четверть века вперед создает надежную инфраструктуру для передачи данных между Европейской частью страны и Дальним Востоком».

(2026)|Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Емкость новой ВОЛС составляет 96 темных волокон[2], которые могут использоваться международными операторами связи и глобальными ОТТ-компаниями в качестве транзитного ресурса для передачи данных между Азией и Европой, а также российскими операторами для использования на территории России.

Важно отметить, что при реализации проекта использовались компоненты российского производства, что серьезно поддержало отечественных производителей и стимулировало развитие высокотехнологического производства в России.

Новая высокоскоростная линия связи формирует технологическую основу для пропуска растущего внутрироссийского трафика передачи данных, развития технологий искусственного интеллекта, облачных сервисов и цифровых платформ, реализации партнерских проектов, а также позволяет удовлетворить растущие потребности по транзиту Европа — Азия с минимальными задержками передачи сигнала, высокой доступностью и повышенной отказоустойчивостью.

Высокий потенциал новой линии связи позволил уже сейчас использовать возможности сверхпроизводительной ВОЛС под собственные нужды «Ростелекома». Первыми заказчиками на аренду темных волокон TEA NEXT стали российские операторы связи. К новой линии связи проявляют интерес операторы Китая, Монголии и стран СНГ.

Проект TEA NEXT стал крупнейшим инфраструктурным проектом в отрасли связи в стране за последние несколько лет.

Теги: ростелеком,


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