Подмосковье атаковали беспилотники: один человек погиб, шестеро пострадали

Московская область пережила массированную атаку беспилотников. Есть жертвы и разрушения.

В 16 муниципалитетах сбиты 185 БПЛА. В Истре повреждены 10 частных домов в Сафонтьеве, Торлопове, Горках и Ядромине, а также хозяйственные постройки и два автомобиля. В деревне Покровское повреждены фасад и остекление дома. В Домодедово, в селе Лобаново, произошло возгорание частного дома. Еще один дом разрушен в Барыбино.

По предварительным данным, пострадали шесть человек. В Покровском мужчина с осколочными ранениями доставлен в больницу. В Истре госпитализированы двое жителей Ядромина и Горок, одному из них предстоит операция. В деревне Ляхово помощь врачей потребовалась трём людям. Они отказались от госпитализации.

Есть погибший: в посёлке Радумля погиб 20-летний парень, сообщил в своём telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что в период с 20.30 5 октября до пяти утра 6 октября в сторону Московского региона летели 650 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 105 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве.