Житель Екатеринбурга получил три года колонии за сотрудничество с СБУ
Житель Екатеринбурга отправится в колонию за сотрудничество с СБУ. Приговор по делу вынес Свердловский областной суд.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, в 2025 году мужчина установил связь со спецслужбами Украины. Он поддерживал переписку и обещал предоставить СБУ данные об ученых и разработках.
Сам уралец признал вину частично. Он не отрицал факта переписки, но возражал, что действовал вопреки национальным интересам и безопасности России, а секретными данными якобы не располагал.
Суд признал его виновным и назначил три года колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей и ограничением свободы на один год. Приговор вступит в силу через 15 суток, если за это время не будет обжалован.