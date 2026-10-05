Житель Екатеринбурга получил три года колонии за сотрудничество с СБУ

Житель Екатеринбурга отправится в колонию за сотрудничество с СБУ. Приговор по делу вынес Свердловский областной суд.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, в 2025 году мужчина установил связь со спецслужбами Украины. Он поддерживал переписку и обещал предоставить СБУ данные об ученых и разработках.

Сам уралец признал вину частично. Он не отрицал факта переписки, но возражал, что действовал вопреки национальным интересам и безопасности России, а секретными данными якобы не располагал.

Суд признал его виновным и назначил три года колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей и ограничением свободы на один год. Приговор вступит в силу через 15 суток, если за это время не будет обжалован.