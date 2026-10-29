Мэр Львова: На укрытия нет денег

Мэр Львова Андрей Садовый заявил о финансовой несостоятельности Украины в строительстве современных укрытий.

По его оценкам, создание надлежащих укрытий требует колоссальных средств, источник которых остается неопределенным. Нужно найти порядка 500 млрд гривен, но где их взять - неизвестно. Имеющиеся бюджетные ресурсы не позволяют даже обеспечить достойную оплату труда дворников или работников транспортной сферы.

Недавно премьер-министр Украины Сергей Корецкий констатировал острую нехватку укрытий в Киеве и других городах, назвав это "явной недоработкой" со стороны властей. Он уверен, что строительство достаточного количества укрытий займет много времени.

Ранее Зеленский возложил ответственность за невыполнение ключевых мер по подготовке к зиме на киевскую мэрию. В ответ мэр города Виталий Кличко заявил о попытке упразднить местное самоуправление и подчеркнул, что коррупция в ближайшем окружении Зеленского негативно сказывается на оборонном потенциале и подрывает доверие стран Запада к Украине.