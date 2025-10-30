В Екатеринбурге появится музей истории пожарно-спасательной службы

В Екатеринбурге откроют музей истории пожарно-спасательной службы региона и областного управления МЧС России. Об этом Накануне.RU сообщили в Фонде святой Екатерины.

Экспозицию расположат в историческом здании пожарной части на улице Белинского. Оно было построено еще в начале прошлого века, а сейчас там завершается реконструкция и внутренняя отделка помещений. Будущая выставка поделится на несколько зон, каждая расскажет свой этап становления пожарно-спасательной службы Екатеринбурга и области.

Так, посетители смогут познакомиться с жизнью брандмейстера Тихона Чапина, который командовал пожарной охраной Екатеринбурга в 1903-1908 годах. Узнать, как использовались каланчи во время пожаров в городе. Проникнуться историей работы службы во время Великой Отечественной войны и узнать о ликвидации крупных пожаров в современной истории.

В составе музейного фонда хранится несколько уникальных экспонатов, архивные фотографии, исторические артефакты.

"Работу начали пять лет назад при поддержке нашей ветеранской организации. Сначала было в планах всего два зала, а сейчас у нас идет реконструкция всего здания, чтобы показать все, что касается безопасности области. Ускорить и активизировать работы по созданию музея стало возможно при поддержке Фонда святой Екатерины и группы компаний "Сима ленд". Изначально нам выделили только второй этаж, но мы смогли убедить всех, чтобы передали все здание, где мы сейчас завершаем работы по созданию музея", - рассказал председатель региональной организации пожарных и спасателей Свердловской области, генерал-майор вооруженных сил Андрей Заленский.

В музее будут проходить тематические экскурсии и выставки, прежде всего, для патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения и профориентации.

"Экспозиция музея – это самое сложное. Основы мы взяли с бывшей пожарно-технической выставки, плюс проводили работу с ветеранами и сотрудниками главного управления. Можно сказать, собираем с миру по нитке. И, конечно же, работа с архивами и библиотекой Белинского. Вся найденная информация структурируется и войдет в будущие экскурсии. Мы больше ориентируемся на учеников средней и старшей ступеней – они уже готовы воспринимать историческую информацию, и, возможно, кто-то уже заинтересован в службе в системе МЧС. Мы познакомим их со всеми оперативными службами, которые задействованы во время чрезвычайных ситуаций, чтобы у школьников был выбор, кем стать, и расскажем об учебных центрах, где можно получить профессию спасателя", - отметил начальник центра пропаганды первого пожарно-спасательного отряда Екатеринбурга Андрей Фрицко.