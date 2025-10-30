В Екатеринбурге появится музей истории пожарно-спасательной службы

30 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: Фонд святой Екатерины

В Екатеринбурге появится музей истории пожарно-спасательной службы

В Екатеринбурге откроют музей истории пожарно-спасательной службы региона и областного управления МЧС России. Об этом Накануне.RU сообщили в Фонде святой Екатерины.

Экспозицию расположат в историческом здании пожарной части на улице Белинского. Оно было построено еще в начале прошлого века, а сейчас там завершается реконструкция и внутренняя отделка помещений. Будущая выставка поделится на несколько зон, каждая расскажет свой этап становления пожарно-спасательной службы Екатеринбурга и области.

Музей истории пожарно-спасательной службы в Екатеринбурге(2025)|Фото: Фонд святой Екатерины

Музей истории пожарно-спасательной службы в Екатеринбурге(2025)|Фото: Фонд святой Екатерины

Так, посетители смогут познакомиться с жизнью брандмейстера Тихона Чапина, который командовал пожарной охраной Екатеринбурга в 1903-1908 годах. Узнать, как использовались каланчи во время пожаров в городе. Проникнуться историей работы службы во время Великой Отечественной войны и узнать о ликвидации крупных пожаров в современной истории.

Музей истории пожарно-спасательной службы в Екатеринбурге(2025)|Фото: Фонд святой Екатерины

Музей истории пожарно-спасательной службы в Екатеринбурге(2025)|Фото: Фонд святой Екатерины

В составе музейного фонда хранится несколько уникальных экспонатов, архивные фотографии, исторические артефакты.

Музей истории пожарно-спасательной службы в Екатеринбурге(2025)|Фото: Фонд святой Екатерины

"Работу начали пять лет назад при поддержке нашей ветеранской организации. Сначала было в планах всего два зала, а сейчас у нас идет реконструкция всего здания, чтобы показать все, что касается безопасности области. Ускорить и активизировать работы по созданию музея стало возможно при поддержке Фонда святой Екатерины и группы компаний "Сима ленд". Изначально нам выделили только второй этаж, но мы смогли убедить всех, чтобы передали все здание, где мы сейчас завершаем работы по созданию музея", - рассказал председатель региональной организации пожарных и спасателей Свердловской области, генерал-майор вооруженных сил Андрей Заленский.

Музей истории пожарно-спасательной службы в Екатеринбурге(2025)|Фото: Фонд святой Екатерины

В музее будут проходить тематические экскурсии и выставки, прежде всего, для патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения и профориентации.

Музей истории пожарно-спасательной службы в Екатеринбурге(2025)|Фото: Фонд святой Екатерины

"Экспозиция музея – это самое сложное. Основы мы взяли с бывшей пожарно-технической выставки, плюс проводили работу с ветеранами и сотрудниками главного управления. Можно сказать, собираем с миру по нитке. И, конечно же, работа с архивами и библиотекой Белинского. Вся найденная информация структурируется и войдет в будущие экскурсии. Мы больше ориентируемся на учеников средней и старшей ступеней – они уже готовы воспринимать историческую информацию, и, возможно, кто-то уже заинтересован в службе в системе МЧС. Мы познакомим их со всеми оперативными службами, которые задействованы во время чрезвычайных ситуаций, чтобы у школьников был выбор, кем стать, и расскажем об учебных центрах, где можно получить профессию спасателя", - отметил начальник центра пропаганды первого пожарно-спасательного отряда Екатеринбурга Андрей Фрицко.

Теги: музей, МЧС, открытие, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети