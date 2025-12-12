На Урале суд отказал в УДО "Томскому маньяку" Березницкому

На Среднем Урале отказано в условно-досрочном освобождении осужденному за преступления против женщин в Томской области.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о Валентине Березницком, получившем в СМИ прозвище "Томский маньяк". Как показало расследование, с сентября 2004 по сентябрь 2016 года в городе Стрежевой он совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности женщин.

В феврале 2024 года Стрежевской городской суд Томской области признал Березницкого виновным и назначил ему 13,5 лет колонии общего режима. Недавно тот подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Однако в прокуратуре возразили, указав, что Березницкий имеет действующее дисциплинарное взыскание, а вот поощрений не имеет. В надзорном ведомстве посчитали, что цели наказания не достигнуты.

Администрация колонии, где отбывает срок осужденный, также выразила мнение о нецелесообразности его условно-досрочного освобождения. В итоге Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал Валентину Березницкому в УДО. "Томский маньяк" продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы.

Напомним, недавно на Среднем Урале суд оставил в колонии курганского педофила, также пытавшегося выйти по УДО.