Муфтий Чечни: Запрет на ношение хиджаба в школах нарушает Конституцию РФ

Муфтий Чечни и советник главы республики Салах Мешиев назвал запрет на ношение хиджабов в школах Владимирской области нарушением положений Конституции РФ.

"Наше недоумение также вызывает, что в данном документе особо отмечается запрет именно и только исламской религиозной одежды", - говорится в заявлении муфтия Чечни, которое публикует пресс-служба Духовного управления мусульман республики.

Межиев выразил надежду, что запрет связан с недостаточной проработкой документа, а не с "целенаправленными действиями против мусульман, направленные на дискриминацию".

Напомним, министерство образования и молодежной политики Владимирской области приказом от 22 октября дополнило требования к одежде школьников. "Не допускается ношение в образовательных организациях одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося (в том числе хиджабов, никабов и т.д.)", - говорится в документе.

В сентябре Правительство РФ не поддержало редакцию законопроекта, разрешающего школам и муниципалитетам вводить локальный запрет на религиозную одежду. В отзыве кабмина говорится, что проект нуждается в "существенной доработке".