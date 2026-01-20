Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова до конца апреля

Мосгорсуд продлил арест бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток. Он останется под стражей до 23 апреля.

Как передает РИА Новости, заседание прошло в закрытом режиме.

Тимур Иванов является фигурантом четырех уголовных дел, по одному из которых он уже осужден на 13 лет лишения свободы. Ему вменяются различные коррупционные преступления: хищения, взятки, превышение полномочий и др. В декабре с Тимура Иванова и его семьи суд взыскал более 1,2 миллиарда рублей.