Глава МЧС России второй раз за месяц прибыл в Свердловскую область

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Свердловскую область. Это уже его второй визит за месяц.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, в Екатеринбурге Куренков вместе с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Артемом Жогой принял участие в церемонии приведения к присяге курсантов первого курса Уральского института ГПС МЧС России.

В ходе поездки на Урал у главы МЧС запланирован целый ряд мероприятий. В частности, он уделит внимание дополнительному профессиональному образованию. Александр Куренков откроет ресурсный центр комплексной безопасности Свердловской области имени полковника внутренней службы Б.Ф. Мокроусова.

Напомним, 20 августа нынешнего года Куренков уже посещал Екатеринбург с визитом.